Пойманного за шпионаж в пользу Китая голубя отпустили спустя восемь месяцев

В Индии китайского голубя-шпиона освободили после восьми месяцев заключения

Подозреваемого в шпионаже в пользу Китая голубя отпустили на свободу после восьми месяцев заключения. Об этом пишет CNN.

Птицу со странными надписями на крыльях поймали в мае 2023 года в Индии рядом с портом города Мумбаи. Из-за слов на китайском языке голубя-шпиона поместили в ветеринарную клинику Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals для дальнейшего расследования. Однако и после восьми месяцев птица оставалась в заключении.

Узнав о злоключениях пойманного голубя, филиал организации PETA в Индии («Люди за этичное обращение с животными») решила действовать. Зоозащитники обратились к полиции Мумбаи, чтобы получить официальное разрешение освободить птицу. Разрешение было получено, и голубя выпустили на свободу на территории клиники. Это сделал лично полковник в отставке доктор Б.Б. Кулкарни, главный медицинский суперинтендант Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals.

Ранее водитель такси из Токио совершил наезд на стаю голубей и был арестован. Действия японца признали злонамеренными и арестовали его за нарушение закона о защите дикой природы.