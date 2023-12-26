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12:33, 26 декабря 2023Из жизни

Полиция арестовала таксиста за наезд на голубя

В Токио таксиста арестовали за наезд на голубя

Фото: Unsplash

Водитель такси из Токио совершил наезд на стаю голубей и был арестован. Об этом сообщает Ary News.

50-летний Ацуши Озава был за рулем такси, когда увидел за светофором впереди стаю голубей и разозлился на то, что птицы стоят на дороге. Когда загорелся зеленый свет, таксист с силой нажал на газ, врезался в стаю голубей на скорости 60 километров в час и переехал одного из них. Резкий звук двигателя привлек внимание прохожего, который шел мимо. Именно он обратился в полицию.

Правоохранители прибыли на место и обнаружили бездыханного голубя. Вместе с ветеринаром они провели вскрытие и выяснили, что причиной фатального исхода для голубя стал травматический шок. Полиция пришла к выводу, что Озава виновен в «использовании машины как оружия против обыкновенного голубя, который не относится к видам животных для охоты». Действия японца признали «злонамеренными» и арестовали его за нарушение закона о защите дикой природы.

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При этом во время допроса Озава заявил следователям, что «дороги принадлежат людям, так что голуби должны были убраться оттуда».

Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, поймали на территории исправительного учреждения одного голубя-наркокурьера с рюкзаком. Рюкзак был сделан из разрезанных джинсов.

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      Антонина Черташ
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