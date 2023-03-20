Тюремщики поймали на территории исправительного учреждения голубя с рюкзаком

CBC: голубя с пустым рюкзаком поймали на территории тюрьмы в Канаде

Сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд, провинция Британская Колумбия, поймали на территории исправительного учреждения одного голубя-наркокурьера с рюкзаком. Об этом сообщает CBC.

Тюремщики изловили птицу с пустым рюкзаком во время рутинного обыска. Надетый на голубя рюкзак был сделан из разрезанных джинсов. Он был пуст, поэтому эксперты полагают, что заключенные могли тренировать птицу для контрабанды наркотиков, используя способность голубей возвращаться в родное гнездо с больших расстояний.

Такая тактика контрабанды давно практикуется среди заключенных, так как изловить голубей-преступников непросто. «Мы имели дело с дронами и перебрасыванием запрещенных предметов через стены. Мы имели дело с контрабандой, и теперь нам приходится иметь дело с животными», — заявил региональный руководитель Объединения офицеров канадских коррекционных учреждений Джон Рэнди.

Он предположил, что птица попала на территорию тюрьмы общего режима через открытое окно или через один из дворов для прогулок заключенных. Возможно, рюкзак птицы был опустошен до того, как ее обнаружили тюремщики.

За два месяца до этого инцидента на территории другой тюрьмы, расположенной поблизости, тюремщики изловили другого голубя с рюкзаком, наполненным наркотиками. Обе птицы впоследствии были освобождены.

Ранее сообщалось, что в Индии рыбак обнаружил на своем судне голубя с подозрительными устройствами на лапе и сдал его в полицию. На крыльях птицы были нанесены надписи на неизвестном языке.

