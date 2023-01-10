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18:54, 10 января 2023Из жизни

Голубь попытался пронести в тюрьму рюкзак с наркотиками и попался

CTV News: в Канаде во дворе тюрьмы поймали голубя с рюкзаком наркотиков

Кадр: CTV News

Сотрудники тюрьмы в канадском Абботсфорде, в 80 километрах к востоку от Ванкувера, штат Британская Колумбия, поймали во дворе исправительного учреждения голубя, который попытался пронести в тюрьму рюкзак с наркотиками. Об этом сообщает CTV News.

Джон Рэндл, тихоокеанский региональный президент Канадского объединения сотрудников исправительных учреждений, рассказал, что на голубе был сделанный из ткани рюкзак, в котором находился кристаллический метамфетамин. Сотрудники тюрьмы установили ловушку, в которую попалась птица.

Помощник руководителя тюрьмы Дэвиндер Ауджла подтвердил факт обнаружения контрабанды и подчеркнул, что по факту произошедшего ведется расследование.

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За последние годы сотрудники тюрьмы сталкивались с дронами, переносящими наркотики, и другими способами контрабанды, но впервые за 13 лет они увидели, что для доставки запрещенных веществ используется живая птица. Рэндл подчеркнул, что преступникам было бы непросто заставить птицу приземлиться в точном месте, в отличие от дрона. Он предположил, что преступники обратились к методам «старой школы» из-за того, что офицеры обращают больше внимания на дроны, с которыми сталкиваются буквально ежедневно.

Ранее сообщалось, что власти провинции Колон в Панаме задержали белого кота, пытавшегося пронести наркотики на территорию тюрьмы. К шее кота, который намеревался проникнуть на территорию исправительного учреждения, был привязан мешочек с различными наркотиками.

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Алиса Дмитриева
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