Рыбак поймал голубя-шпиона на борту судна среди океана

Hindustan Times: в Индии член экипажа траулера поймал на борту голубя-шпиона

В Индии рыбак обнаружил на своем судне голубя с подозрительными устройствами на лапе и сдал его в полицию. Об этом сообщает Hindustan Times.

Птицу поймали у побережья штата Одиша в среду, 8 февраля. К ее лапке были прикреплены предметы, один из которых напоминал микросхему, а другой — маленькую видеокамеру. Кроме того, на крыльях птицы были нанесены надписи на «неизвестном языке».

Член экипажа траулера рассказал, что предполагаемый голубь-шпион появился на борту, когда судно стояло в океане в 35 километрах от берега. Он поймал его и позже сдал сотрудникам морской полиции. «Мы передадим птицу и найденные на ней предметы эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду», — заявил СМИ начальник полиции города Парадип.

Ранее сообщалось, что сотрудники одной из канадских тюрем поймали во дворе исправительного учреждения голубя, который пытался пронести в тюрьму рюкзак с наркотиками. За последние годы сотрудники тюрьмы сталкивались с дронами, переносящими наркотики, и другими способами контрабанды, но впервые за 13 лет они увидели, что для доставки запрещенных веществ используется живая птица.