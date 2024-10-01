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08:19, 1 октября 2024Россия

В Госдуме призвали ужесточить ответственность за повторное опасное вождение

Спикер Думы Володин призвал ужесточить ответственность за опасное вождение

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность за повторное опасное вождение. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает ТАСС.

1 октября в нижней палате российского парламента в первом чтении планируют обсудить законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать автолюбителя прав на срок до трех месяцев, выяснило агентство.

«Число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи», — уточнил председатель Госдумы.

Законопроект, предлагающий ужесточить меры в отношении водителей-нарушителей, был внесен на рассмотрение в июне группой парламентариев от ЛДПР. По их задумке, следует дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38 («Опасное вождение»).

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафа за отказ водителя остановиться.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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