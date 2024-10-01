В Госдуме призвали ужесточить ответственность за повторное опасное вождение

Спикер Думы Володин призвал ужесточить ответственность за опасное вождение

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин призвал ужесточить ответственность за повторное опасное вождение. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает ТАСС.

1 октября в нижней палате российского парламента в первом чтении планируют обсудить законопроект о введении штрафов до 5 тысяч рублей за опасное вождение. За повторное нарушение предлагается лишать автолюбителя прав на срок до трех месяцев, выяснило агентство.

«Число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи», — уточнил председатель Госдумы.

Законопроект, предлагающий ужесточить меры в отношении водителей-нарушителей, был внесен на рассмотрение в июне группой парламентариев от ЛДПР. По их задумке, следует дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38 («Опасное вождение»).

Ранее сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафа за отказ водителя остановиться.