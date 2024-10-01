Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:18, 1 октября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Володин: ГД не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Госдума (ГД) не поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости российскими автомобилистами до десяти километров в час вместо существующих двадцати. Так об этой идее высказался спикер ГД Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

По словам Володина, принятие такой инициативы приведет лишь к росту коррупции, а ее реализация будет сталкиваться со сложностями.

«Действующий порог 20 километров в час нормально работает. МВД неоднократно выдвигало инициативу, но мы не поддерживаем, возникнет много сложностей с правоприменением», — заявил спикер ГД.

Одновременно с этим Володин призвал ужесточить ответственность за повторное опасное вождение, отметив, что число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5 процента.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

      Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

      На Урале учителя пожаловались на отобранную часть зарплаты в помощь Курской области

      Популярная российская певица опубликовала фото с голой грудью

      Ряд автобрендов в России подняли цены на машины

      WADA осталось без взносов от России за 2023 год

      Россиянка отказалась убрать люксовую сумку в самолете и угодила в полицию

      Задержание ФСБ двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео

      Новый генсек НАТО вступил в должность

      Генпрокуратура России подала в суд иски против властей Украины и двух банков США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше