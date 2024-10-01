Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:03, 1 октября 2024Россия

В Госдуму внесли проект об увеличении одного штрафа для водителей

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект об увеличении одного штрафа для водителей в разы. Речь идет о взыскании за отсутствие полиса ОСАГО, пишет «Российская газета».

На сегодняшний день штраф за отсутствие автостраховки составляет 800 рублей, вне зависимости от того, сколько раз автомобилист уже попадался. Инициаторы увеличения размера штрафа считают, что существующее наказание не мотивирует нарушителя приобрести полис, стоимость которого в среднем составляет 5-7 тысяч рублей.

Авторы проекты предложили оставить штраф в размере 800 рублей для автомобилистов, которые попались за вождение без ОСАГО впервые, но увеличить штраф за повторное нарушение — до 3-5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что страховые компании захотели увеличить стоимость ОСАГО на 30 процентов до конца 2024 года. Решение мотивировали ростом стоимости запасных частей и услуг сервиса.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В VK запустили инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Турист был избит пьяным другом во время драки в Таиланде и не выжил

      Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Сооснователя журнала DOXA внесли в перечень террористов и экстремистов

      Назван срок окончания строительства вторых путей на БАМе

      Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

      В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

      Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше