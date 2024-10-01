В Госдуму внесли проект об увеличении одного штрафа для водителей

В Госдуму внесли проект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО

В Госдуму внесли проект об увеличении одного штрафа для водителей в разы. Речь идет о взыскании за отсутствие полиса ОСАГО, пишет «Российская газета».

На сегодняшний день штраф за отсутствие автостраховки составляет 800 рублей, вне зависимости от того, сколько раз автомобилист уже попадался. Инициаторы увеличения размера штрафа считают, что существующее наказание не мотивирует нарушителя приобрести полис, стоимость которого в среднем составляет 5-7 тысяч рублей.

Авторы проекты предложили оставить штраф в размере 800 рублей для автомобилистов, которые попались за вождение без ОСАГО впервые, но увеличить штраф за повторное нарушение — до 3-5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что страховые компании захотели увеличить стоимость ОСАГО на 30 процентов до конца 2024 года. Решение мотивировали ростом стоимости запасных частей и услуг сервиса.

