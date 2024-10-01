В Израиле сообщили об одобрении следующей фазы операции в Ливане

Ynet: военный кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане, сообщил Ynet.

В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.

Телеканал также сообщал, что ЦАХАЛ уже начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.