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00:19, 1 октября 2024Мир

В Израиле сообщили об одобрении следующей фазы операции в Ливане

Ynet: военный кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующую фазу операции в Ливане, сообщил Ynet.

В ходе обсуждения министры также «выразили протест» против утечек, который появились с американской стороны касательно планов Израиля.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.

Телеканал также сообщал, что ЦАХАЛ уже начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

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      Сергей Грехов
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