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10:56, 1 октября 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16

В Минобороны Украины признали, что не могут получить преимущество в воздухе

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подготовка пилотов истребителей F-16 недостаточна для получения даже временного преимущества в воздухе. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает ТАСС.

«Что касается подготовки на самолетах F-16 или других самолетах стран — партнеров НАТО, мы понимаем, что тут нужен более комплексный подход», — рассказал чиновник. По его словам, обучение уровня, достаточного для управления самолетов в воздухе не хватит для получения даже временного преимущества в бою.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) является одной из лучших в мире. По его словам, С-300, С-350, С-400 и С-500 действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной.

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      Валентин Карант
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