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23:21, 1 октября 2024Россия

В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР

В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР Завизенова

В Подмосковье умер бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Тело 50-летнего чиновника с огнестрельным ранением головы было найдено на участке загородного дома в Истринском районе. Сын Завизенова рассказал, что его отец собирался на следующий день поехать охотиться на Камчатку.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Завизенов переживал тяжелый период жизни. Его жена якобы уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде и подала на развод.

Завизенов возглавлял энергетическую отрасль ЛНР в 2022-2023 годах.

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      Марина Совина
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