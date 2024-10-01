В Подмосковье нашли мертвым бывшего министра ЛНР Завизенова

В Подмосковье умер бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской народной республики (ЛНР) Константин Завизенов. Об этом сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Тело 50-летнего чиновника с огнестрельным ранением головы было найдено на участке загородного дома в Истринском районе. Сын Завизенова рассказал, что его отец собирался на следующий день поехать охотиться на Камчатку.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что Завизенов переживал тяжелый период жизни. Его жена якобы уличила его в наличии другой семьи в Нижнем Новгороде и подала на развод.

Завизенов возглавлял энергетическую отрасль ЛНР в 2022-2023 годах.