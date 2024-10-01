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05:02, 1 октября 2024Силовые структуры

В Приамурье мужчину приговорили к 13 годам за финансирование ВСУ

В Приамурье мужчину приговорили к 13 годам колонии за финансирование ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Амурской области местного жителя приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за переводы денег Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы УФСБ по региону. Его признали виновным по статье 275 УК (государственная измена).

Житель поселка Магдагачи с июля 2022 года по январь 2023 года переводил деньги в украинский фонд по сбору средств для приобретения оружия. «В ходе следствия подтверждена причастность амурчанина к осуществлению 15 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции, военной техники в целях их использования против ВС РФ», — говорится в публикации.

Суд также назначил мужчине штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России.

По данным ведомства, после начала СВО задержанная неоднократно переводила деньги гражданке Украины, с которой познакомилась до 24 февраля 2022 года. При этом она знала, что украинка собирает средства на нужды ВСУ — в частности, на приобретение транспортных средств, оптических прицелов и беспилотников, используемых для атак на территорию РФ.

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      Сергей Грехов
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