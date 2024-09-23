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11:29, 23 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемую в финансировании ВСУ россиянку

ФСБ задержала жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании ВСУ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Ростова-на-Дону по подозрению в финансировании иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции задержанная неоднократно переводила деньги гражданке Украины, с которой познакомилась до 24 февраля 2022 года. При этом она знала, что украинка собирает средства на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в частности, на приобретение транспортных средств, оптических прицелов и беспилотников, используемых для атак на территорию РФ.

Сейчас в отношении жительницы Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Фигурантка задержана.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали в селе Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии.

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      Олеся Мицкевич
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