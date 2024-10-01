В России отзовут почти две тысячи кроссоверов отечественной сборки

В России отзовут почти две тысячи кроссоверов бренда Xcite

Бывшее предприятие Nissan в России, «Автозавод Санкт-Петербург» отзовет 1858 кроссоверов Xcite. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Две отзывные кампании, о которых сообщается на сайте ведомства, охватят автомобили Xcite X-Cross 7, которые были выпущены с начала ноября 2023 года. У 1150 автомобилей бренда возможны дефекты в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Еще у 708 кроссоверов отечественной сборки может некорректно срабатывать датчик скорости.

Модель Xcite X-Cross 7 была представлена в марте 2024 года. Тогда предполагалось, что ее продажи начнутся в апреле. Однако фактически продажи кроссовера X-Cross 7 стартовали в конце мая. Автомобиль в комплектациях Enjoy и Techno поступил в продажу по цене от 2,499 миллиона рублей.

Автомобили российского бренда представляют собой перелицованные Chery Tiggo 7 Pro. Второе поколение этой марки выпустили в Китае в 2019 году, а осенью 2020 года эти кроссоверы появились и в России. Также в РФ планировали выпускать автомобиль X-Cross 5, который представляет собой перелицованный FAW Bestune T77. Однако производитель успел выпустить только 170 машин — 50 кроссоверов продали в Москве, еще 120 транспортировали в Тольятти.