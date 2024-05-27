Первая модель нового российского автобренда Xcite вышла на рынок

Первую модель российского автобренда Xcite оценили почти в 2,5 миллиона рублей

В России стартовали продажи первой модели нового российского автобренда Xcite — кроссовера X-Cross 7. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Автозавод Санкт-Петербург».

По информации предприятия, автомобиль предлагается в двух комплектациях — Enjoy и Techno. Рекомендованная розничная цена — от 2 миллионов 499 тысяч рублей.

Купить новую модель уже можно в точках продаж этого бренда. Сначала Xcite X-Cross 7 появится у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде.

Модель Xcite X-Cross7 была представлена в марте 2024 года. Тогда предполагалось, что ее продажи начнутся в апреле.

Также выяснилось, что в апреле 2024 года в России выросли продажи автомобилей Lada, достигнув рекордных значений за последние 12 лет.