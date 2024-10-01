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17:42, 1 октября 2024Россия

В российском регионе студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка

В Красноярске студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за ранние роды

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярске студенткам захотели выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка до 23 лет. Соответствующая инициатива опубликована на официальном портале краевого заксобрания.

По словам министра социальной политики российского региона Ирины Пастуховой, в этом возрасте россиянки, как правило, завершают образование, становятся молодыми специалистами и способны осознанно подойти к родительским обязанностям.

По предварительным расчетам, в 2025 году на меру поддержки за ранние роды смогут рассчитывать более 3850 жительниц региона, что потребует дополнительно выделить из краевого бюджета более 42 миллионов рублей.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении намечено на 10 октября.

Ранее выплачивать 100 тысяч рублей за рождение ребенка решили студенткам из Карелии. Среди критериев для выплаты — обучение студентки в очной форме и наличие российского гражданства.

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      Елена Торубарова
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