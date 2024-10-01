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03:53, 1 октября 2024Мир

В Сирии заявили о жертвах при воздушной атаке Израиля на Дамаск

В Сирии заявили, что три человека погибли, 9 ранены при атаке Израиля на Дамаск

Фото: Globallookpress.com

Жертвами воздушной атаки Израиля на Дамаск стали три человека, девять получили ранения. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, который наносился с самолетов, летевших со стороны Голанских высот, а также налет беспилотников.

Были атакованы несколько точек в Дамаске, причинен значительный материальный ущерб, хотя большинство ракет и дронов, по информации источника агентства, были сбиты.

В ночь на 1 октября Израиль также атаковал Бейрут, там прозвучало не менее трех взрывов. По данным Минздрава Ливана, жертвами удара стали 95 человек и 172 получили ранения.

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      Марина Совина
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