В Сирии заявили о жертвах при воздушной атаке Израиля на Дамаск

В Сирии заявили, что три человека погибли, 9 ранены при атаке Израиля на Дамаск

Жертвами воздушной атаки Израиля на Дамаск стали три человека, девять получили ранения. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны отразили ракетный удар, который наносился с самолетов, летевших со стороны Голанских высот, а также налет беспилотников.

Были атакованы несколько точек в Дамаске, причинен значительный материальный ущерб, хотя большинство ракет и дронов, по информации источника агентства, были сбиты.

В ночь на 1 октября Израиль также атаковал Бейрут, там прозвучало не менее трех взрывов. По данным Минздрава Ливана, жертвами удара стали 95 человек и 172 получили ранения.