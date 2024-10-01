Риттер: поддержка Израиля и Украины приведет к поражению США

Поддержка Украины и Израиля в продолжающихся конфликтах приведет к поражению США. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.

«Вы все еще рады, что миллиарды уходят на Украину и в Израиль?» — написал он.

Таким образом Риттер отреагировал на заявление вице-президента США Камалы Харрис, в котором она рассказала о тяжелых последствиях урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восточную часть страны.

Эксперт отметил, что жители южных штатов не простят американскую администрацию за то, что она пожертвовала гражданами своей страны ради конфликтов, которые не имеют ничего общего с защитой США. По его словам, эта ситуация является «Ватерлоо для Вашингтона», ставшим последним для Наполеона Бонапарта.

Ранее президент США Джо Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. Он подчеркнул, что государство «уже и так многое дало им».