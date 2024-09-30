В США отказались выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

Байден отказался выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

Президент США Джо Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. Об этом сообщает ABS-CNB News.

«Мы дали им все, что у нас есть. Мы работаем усердно», — сказал он.

Американский лидер также заявил, что правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то, что они не просили».

Уточняется, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восточную часть США. На данный момент число жертв превысило 110 человек.

Ранее американский политик Лаверн Спайсер заявила, что администрацию Байдена не интересует тяжелая обстановка на юго-востоке страны из-за бушующего урагана «Хелен». По ее словам, Белый дом больше занят обсуждением ситуации на Украине.