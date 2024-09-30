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09:07, 30 сентября 2024Мир

В США отказались выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

Байден отказался выделять пострадавшим от урагана «Хелен» дополнительную помощь

Фото: Octavio Jones / Reuters

Президент США Джо Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. Об этом сообщает ABS-CNB News.

«Мы дали им все, что у нас есть. Мы работаем усердно», — сказал он.

Американский лидер также заявил, что правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то, что они не просили».

Уточняется, что ураган «Хелен» обрушился на юго-восточную часть США. На данный момент число жертв превысило 110 человек.

Ранее американский политик Лаверн Спайсер заявила, что администрацию Байдена не интересует тяжелая обстановка на юго-востоке страны из-за бушующего урагана «Хелен». По ее словам, Белый дом больше занят обсуждением ситуации на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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