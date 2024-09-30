Белый дом призвали помочь пострадавшим от урагана американцам вместо Украины

Политик Спайсер: США думают об Украине, а не о пострадавших от урагана гражданах

Американский политик, кандидат в нижнюю палату Конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США Джо Байдена и западные СМИ не интересует тяжелая обстановка на юго-востоке страны из-за бушующего урагана «Хелен». Об этом она написала в социальной сети X.

По ее словам, Белый дом больше занят обсуждением ситуации на Украине. «Из-за урагана жизни этих людей полностью разрушены. Где Камала [Харрис] и Байден? Вот если бы это произошло в Украине, то их бы показывали на каждом новостном канале», — заявила политик.

Ранее американский журналист и политический активист Чарли Кирк призвал правительство Соединенных Штатов потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана «Хелен», а не на очередную военную поддержку Украины.

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. Торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. Так, по оценкам специалистов, воронка «Хелен» окажется шире, чем у 90 процентов крупных ураганов. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.