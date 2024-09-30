Американский журналист выступил с заявлением насчет мощной природной катастрофы в США

Кирк: США нужно помочь пострадавшим от урагана, а не тратиться на Украину

Правительству Соединенных Штатов необходимо потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана «Хелен», а не на очередную военную поддержку Украины. С таким заявлением выступил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину», — указал он.

Ранее журналисты телеканала CNN проинформировали, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть Штатов урагана достигло 89 человек. Также уточнялось, что в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. Торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. Так, по оценкам специалистов, воронка «Хелен» окажется шире, чем у 90 процентов крупных ураганов. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

28 сентября сообщалось, что в США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана, призвали написать на руках личные данные.

Так, шериф округа Тейлор на севере Флориды заявил, что местность окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная — четвертая категория.