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03:13, 30 сентября 2024Экономика

Американский журналист выступил с заявлением насчет мощной природной катастрофы в США

Кирк: США нужно помочь пострадавшим от урагана, а не тратиться на Украину

Фото: Marco Bello / Reuters

Правительству Соединенных Штатов необходимо потратить деньги на помощь пострадавшим от мощного урагана «Хелен», а не на очередную военную поддержку Украины. С таким заявлением выступил в соцсети X американский журналист и политический активист Чарли Кирк.

«Сейчас мы должны тратить деньги ради американцев на ликвидацию последствий урагана и ничего не тратить на Украину», — указал он.

Ранее журналисты телеканала CNN проинформировали, что число жертв обрушившегося на юго-восточную часть Штатов урагана достигло 89 человек. Также уточнялось, что в Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде суммарно около 2,3 миллиона потребителей остаются без электричества.

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. Торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. Так, по оценкам специалистов, воронка «Хелен» окажется шире, чем у 90 процентов крупных ураганов. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

28 сентября сообщалось, что в США людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана, призвали написать на руках личные данные.

Так, шериф округа Тейлор на севере Флориды заявил, что местность окажется в эпицентре надвигающегося урагана, которому присвоена самая серьезная — четвертая категория.

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      Марина Совина
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