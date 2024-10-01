Офицер Беннет: новый генсек НАТО Рютте нацелен на конфронтацию с Россией

Назначение нового генерального секретаря Североатлантического альянса в лице Марка Рютте ничего не изменит для России, так как любой человек на этой должности нацелен на конфронтацию с политикой Москвы. Такое мнение выразил отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Скотт Беннет, его слова передают «Известия».

«Назначение Рютте на пост генсека НАТО ничего не изменит, он только усилит негативную риторику и враждебность в отношении России. Думаю, он попытается объединить страны Восточной Европы для открытия второго фронта против Москвы в дипломатических, экономических и военных вопросах», — отметил отставной офицер.

Беннет указал на то, что работа нового генсека альянса «сводится к насаждению агрессии против Москвы, не заботясь о мире и стабильности». Однако эксперт отметил, что из-за успешного продвижения Армии России на поле боя попытки Рютте наращивать конфронтацию с Россией «выставят его некомпетентным на новой должности».

Ранее Рютте поддержал удары Вооруженных сил Украины вглубь России западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

