Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 1 октября 2024Мир

Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь России

Генсек НАТО Рютте: решение по ударам вглубь России остается за странами блока
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока. Его приводит Reuters.

«Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах… Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора», — заявил Рютте.

Новый глава НАТО при этом уточнил, что решение о снятии ограничений на удары вглубь российской территории «принимают отдельные союзники».

Ранее Рютте стал четырнадцатым генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет.

Официальная церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились сообщения о переходе Угледара под контроль России

      В ДНР рассказали о планах эвакуации ВСУ из Угледара

      Солистка группы «Тутси» рассказала о страшных последствиях капельниц для похудения

      В России мужчина с молотком напал на осудившего радикальных исламистов муфтия

      В Сербии террористы обещали «взорвать Белград»

      Инфляция в Европе упала ниже двух процентов

      Зеленский заявил об очень сложной обстановке на фронте

      Глава Дагестана возмутился банкетами в день траура по жертвам взрыва на АЗС в Махачкале

      «Это оскверненное место». Невзоров публично отрекся от Санкт-Петербурга, проскандировав украинский лозунг

      В российском городе снесли древнейший памятник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше