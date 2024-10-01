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02:29, 1 октября 2024Силовые структуры

В суде объяснили арест экс-депутата имеющимся у него связями для побега

ТАСС: В суде объяснили арест экс-депутата Шилкина имеющимся связями для побега
Григорий Шилкин

Григорий Шилкин. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Экс-депутата Госдумы Григория Шилкина арестовали, потому что он мог бы использовать свои связи в органах государственной власти для побега с целью скрыться от следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Помимо этого, если бы он остался на свободе, то экс-депутат мог бы продолжить заниматься преступной деятельностью или начать угрожать известным ему свидетелям, говорится в публикации.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Шилкина по обвинению в растрате в особо крупном размере. Экс-депутат Госдумы пробудет под стражей до 24 ноября.

Предварительно, уголовное дело в отношении Шилкина связано с периодом его работы на должности главы компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». Он занимал этот пост с 2009 по 2021 год.

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      Сергей Грехов
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