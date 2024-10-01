В Японии не назвали нового министра по экономическому сотрудничеству с Россией

ТАСС: в Японии, вероятно, не будет министра по сотрудничеству в экономике с РФ

Генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси, оглашая список министров, которые будут работать под руководством нового премьер-министра Сигэру Исибы, не назвал пост министра по экономическому сотрудничеству с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в экономическом блоке нового правительства произошли перестановки. Так, главой Минфина станет бывший генсек кабмина Кацунобу Като, а министром экономики, торговли и промышленности — Едзи Муто, ранее работавший заместителем главы этого ведомства.

Руководитель министерства, которое возглавил Муто, ранее занимал по совместительству пост министра, ответственного за экономическое сотрудничество с Россией. После введения санкций против Москвы пост сохранялся, а теперь уже бывший премьер Фумио Кисида указывал, что этот министр будет в том числе помогать японским компаниям покидать российский рынок. Из того, что в числе дополнительных постов министра экономики эту должность не упомянули, агентство сделало вывод, что, вероятно, она была упразднена.

Во вторник японский парламент 291 из 461 голоса избрал бывшего министра обороны страны, победившего на внутренних выборах на должность главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), новым главой правительства. Накануне стало известно, что ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei снизился в ходе торгов на 4,65 процента на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики Исибы, который заявил о необходимости «нормализации» денежно-кредитной политики Японии.