Индекс биржи Токио резко снизился на фоне заявлений будущего премьера Японии

Японский индекс Nikkei упал на 4,6 % из-за опасений по поводу политики Исибы

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, резко снизился в ходе торгов в понедельник на 4,65 процента на фоне опасений инвесторов по поводу экономической политики Сигэру Исибы, который 1 октября возглавит правительство страны после избрания главой правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает ТАСС.

Победивший в гонке за пост премьера Исиба ранее заявил о необходимости «нормализации» денежно-кредитной политики (ДКП). Вышедшая с ним во второй тур министр экономической безопасности Санаэ Такаити выступала за продолжение реализации мягкой ДКП, но проиграла.

На протяжении последних лет Банк Японии проводил сверхмягкую денежную политику для стимулирования рынка и выхода из многолетнего периода дефляции. Весной он впервые за 17 лет повысил ключевую процентную ставку, имевшую отрицательное значение, а в конце июля на фоне превышающей целевой показатель инфляции во второй раз за полгода поднял ее — до 0,25 процента.

После этого регулятор оказался объектом критики из-за того, что предпринятое им на фоне плохой экономической статистики ужесточение денежно-кредитной политики стало одним из ключевых факторов, обваливших фондовые рынки по всему миру.