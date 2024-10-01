69-я параллель
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11:25, 1 октября 202469-я параллель

Власти российского региона решили научить жителей пугать самых крупных хищников суши

Власти ЯНАО запустили курс по отпугиванию белого медведя для жителей региона

Фото: Леонид Арончиков / Коммерсантъ

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) решили научить жителей пугать самых крупных хищников суши — белых медведей. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Сообщается, что чиновники запустили курс по обучению тундровиков правилам поведения при встрече с белыми медведями, а также использованию специальных средств для отпугивания хищников — сигналов охотника (мини-ракетниц), фальшфейеров и дымовых шашек.

«Сейчас в тундру планируется доставлять наборы для отпугивания и очень важно знать, как ими пользоваться. Это как музыкальный инструмент — если не умеешь играть, то результата не будет», — приводит правительство ЯНАО слова Владимира Мельника, эксперта по безопасности в Арктике проекта «Медвежий патруль».

Ранее сообщалось, что семья оленевода смогла спастись от голодного белого медведя благодаря случайности. Когда россияне вернулись на стойбище, то обнаружили, что их жилище разрушено, запасы провизии съедены, а олени разбежались по тундре.

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      Марк Леонов
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