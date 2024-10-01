Во Франции полиция разогнала акцию в поддержку Ассанжа, разрешив проукраинскую

Полиция французского города Страсбург разогнала акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, разрешив при этом проукраинскую демонстрацию, проходившую рядом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, перед зданием Совета Европы собралось около десятка активистов, пришедших выразить поддержку Ассанжу и, предположительно, встретить его после выступления. К демонстрантам вскоре подошли полицейские и потребовали свернуть плакаты в поддержку Ассанжа, сославшись на то, что перед зданием Совета Европы запрещено проводить акции. При этом, по данным агентства, полицейские не стали разгонять находившихся рядом проукраинских активистов с флагами государства.

В беседе с агентством сторонница Ассанжа Мари заявила, что ее и других участников акции у здания Совета Европы «не пустили внутрь, а потом прогнали и отсюда». Одна из журналисток сообщила, что полицейские специально загородили объектив ее камеры, чтобы не позволить ей снять происходящее.

В ходе выступления на конференции в Совете Европы Ассанж заявил, что США в рамках сделки по его освобождению потребовали отказаться от иска в Европейский суд по правам человека.

