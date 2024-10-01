Возлюбленной Джейсона Стэйтема отказывали в съемках из-за пышной фигуры

Агенты выгоняли модель Роузи Хантингтон-Уайтли с фотосессий из-за пышной фигуры

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала об отказах в съемках организаторами из-за ее

внешности. Соответствующее интервью приводит сайт журнала Porter Magazine.

По словам модели, в начале карьеры она проходила кастинги в Лондоне с 200 другими девушками. Однако агенты постоянно выгоняли ее с фотосессий из-за слишком пышной фигуры.

«Мне повезло, что я увидела всю широту индустрии. Когда я начинала, я ехала в метро с каблуками в сумке, проходила кастинги с 200 девушками, выходила на улицу в глуши и среди ночи, садилась в машины с незнакомыми водителями, а потом меня отправляли домой со съемок, потому что я была слишком "здоровой" или "слишком полной"» — поделилась своими воспоминаниями возлюбленная популярного актера Джейсона Стэйтема.

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