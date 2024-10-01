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01:59, 1 октября 2024Забота о себе

Желанию женщин жить в одиночестве нашли объяснение

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Все больше женщин выбирают жизнь в одиночестве без постоянных отношений, рассказали эксперт по отношениям София Грей и сексолог Малисса Кук. В комментарии для Mirror объяснили желание женщин жить без партнера.

По мнению специалисток, все чаще женщины отказываются от отношений из-за желания построить карьеру и достичь финансовой стабильности, прежде чем вступать в долгосрочные отношения. Другой причиной может быть то, что все больше женщин хотят быть независимыми и избегают давления общества, подталкивающего к замужеству и рождению детей.

«Эти перемены расширяют возможности женщин. Они живут так, как им хочется без ощущения, что им нужен партнер для достижения успеха. Многие женщины в возрасте 30 лет не торопятся с поиском спутника жизни, который будет соответствовать их долгосрочным целям и ценностям», — сказали Грей и Кук.

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В то же время сексолог обратила внимание на то, что приложения для знакомств и социальные сети упростили процесс знакомств. По ее мнению, это значит, что некоторые женщины могут не чувствовать общественного давления.

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон назвала худшие дни для первых свиданий. Она посоветовала назначать встречу с партнером на середину недели.

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      Алиса Дмитриева
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