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10:25, 1 октября 2024Россия

Жители российского региона массово заразились опасной инфекцией от скота

В Бурятии десять человек заразились лептоспирозом от скота

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Бурятии десять человек заразились опасной инфекцией от скота — лептоспирозом. Среди пострадавших в российском регионе двое детей. Об этом сообщили на правовом портале республики.

В Селингинском районе болезнь подтвердилась у 11 лошадей и 16 коров в одном из сел. Власти посоветовали местным жителям не покупать мясо и молочную продукцию на стихийных рынках.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Медики напомнили, что лептоспироз протекает у людей в виде острой лихорадки с выраженной интоксикацией, поражением печени, почек, центральной нервной системы и развитием геморрагического синдрома.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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