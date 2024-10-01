Жители российского региона массово заразились опасной инфекцией от скота

В Бурятии десять человек заразились лептоспирозом от скота

В Бурятии десять человек заразились опасной инфекцией от скота — лептоспирозом. Среди пострадавших в российском регионе двое детей. Об этом сообщили на правовом портале республики.

В Селингинском районе болезнь подтвердилась у 11 лошадей и 16 коров в одном из сел. Власти посоветовали местным жителям не покупать мясо и молочную продукцию на стихийных рынках.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Медики напомнили, что лептоспироз протекает у людей в виде острой лихорадки с выраженной интоксикацией, поражением печени, почек, центральной нервной системы и развитием геморрагического синдрома.

Ранее сообщалось, что в Верхней Пышме Свердловской области зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. Там кормили ребят из ближайших лагерей.