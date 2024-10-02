13 человек получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области

Тринадцать человек получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, еще одного человека спасти не удалось. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что 11 пострадавших везут в больницы Белгорода.
«В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии транспортируют двоих пострадавших: у одного мужчины слепые осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия, у второго — слепые осколочные ранения шеи и предплечья», — написал Гладков.
Некоторых раненых увезли в городскую больницу №2 в Белгороде. Еще двое пострадавших остались в Октябрьской районной больнице. Гладков подчеркнул, что всем оказывается необходимая помощь.
По его данным, оперативные службы выехали к месту произошедшего.
Ранее сообщалось, что на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали движущиеся по дороге грузовики. Тогда не удалось реанимировать одного человека, уточнил Гладков.