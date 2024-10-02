В iPhone появится еще одна кнопка

В iPhone 17 появится новая кнопка для управления звуком и приложениями

Компания Apple запланировала добавить в новые смартфоны дополнительную кнопку. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Маджин Бу.

Автор уверен, что в телефонах серии iPhone 17 появится еще одна кнопка. Она заменит собой физические кнопки регулировки громкости звука и кнопку «Действие» — этот элемент для управления приложениями впервые появился в iPhone 15 Pro.

Маджин Бу полагает, что новая емкостная кнопка позволит регулировать громкость звука поглаживанием сенсорной панели. Также она будет реагировать на силу нажатия пальца пользователя. По мнению специалиста, таким образом в новых устройствах Apple останется три кнопки — для включения смартфона, управления звуком и приложениями, работы с камерой. Телефоны серии iPhone 17 должны выйти осенью 2025 года.

По словам журналистов PhoneArena, физическая и сенсорная одновременно кнопка кажется им хорошим решением. «Возможности такого объединения кнопок действительно захватывающие», — подчеркнули авторы. Специалисты заключили, что если инсайдер Маджин Бу прав, то Apple не имеет планов выпустить смартфон, который бы не имел кнопок, в ближайшем будущем.

В начале осени авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что iPhone 17 Pro Max получит продвинутую систему охлаждения из графита. Она пригодится для работы с ИИ и запуска игр.