Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 2 октября 2024Силовые структуры

Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал Mercedes-Benz, Cadillac и раритетный автомобиль Тимура Иванова
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2019 году у Иванова было 12 машин, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги экс-замминистра были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, однако использовал машину Иванов по своему усмотрению. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело бывшего министра энергетики ЛНР. В его доме обнаружили записку и бутылку с алкоголем

      Захарова высказалась о роли США в палестино-израильском конфликте

      Володин рассказал о внесенных в Госдуму законопроектах против нелегальной миграции

      На Украине рассказали о суицидах в ВСУ

      ФСБ задержала в ЛНР корректирующую ракетные удары ВСУ по региону женщину

      Российский подросток расправился с женщиной-опекуном

      Небо над тремя странами закрылось из-за бомбардировки Израиля

      Морпехи США получат микроволновую систему для борьбы с дронами

      Президент Грузии отказалась утвердить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

      «Доширак» выпустил уникальные снеки. Как Deluna поражают россиян своими формами и вкусом?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше