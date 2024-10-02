Арест наложен на три элитные иномарки экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Суд арестовал Mercedes-Benz, Cadillac и раритетный автомобиль Тимура Иванова

Суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2019 году у Иванова было 12 машин, среди которых Chevrolet Suburban, а также ЗиС-110 стоимостью от 11 до 18 миллионов рублей. У супруги экс-замминистра были Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, однако использовал машину Иванов по своему усмотрению. Стоимость такого подержанного автомобиля варьируется от 5,2 до 15 миллионов рублей.