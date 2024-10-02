Артемий Лебедев описал российский город словом «жопа»

Артемий Лебедев описал Среднеуральск словом «жопа»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев описал город Среднеуральск Свердловской области словом «жопа». Свое мнение он высказал на форуме 100+ TechnoBuild, проходящем в Екатеринбурге, его слова приводит издание URA.RU.

Лебедев порассуждал, каким образом складывается ситуация с развитием малых населенных пунктов в стране. «В Среднеуральске очевидно жопа пока что. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — убежден блогер. Он добавил, что в Европе малые города более развиты и среда в них более комфортная, поскольку их жители на протяжении последних 500 лет соревновались между собой, у кого дом красивее, и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России, считает Лебедев, такая схема не работает.

Ранее Лебедев назвал Пермь затхлым городом.