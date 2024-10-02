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21:31, 2 октября 2024Россия

Автомобиль с подростком за рулем и десятью школьниками перевернулся в Москве

Машина с 14-летним подростком за рулем и 10 школьниками перевернулась в Москве

Фото: pixabay.com

Автомобиль с десятью школьниками перевернулся в Москве. За рулем машины был 14-летний подросток. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Авария произошла в районе Сиреневого бульвара. Сидевший за рулем девятиклассник не справился с управлением, машина перевернулась.

В автомобиле, по предварительным данным, находилось десять школьников в возрасте от 13 до 14 лет. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла возле торгового центра «Смайл молл» на улице Баумана. ДТП произошло из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением. В салоне находились два пассажира, один из них перехватил руль, когда понял, что автобус падает, но удержать его не смог.

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      Марина Совина
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