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14:03, 1 октября 2024Россия

В российском городе перевернулся автобус с пассажирами

В Иркутске перевернулся автобус с пассажирами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла возле торгового центра «Смайл молл» на улице Баумана, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как рассказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков, ДТП произошло из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

По данным канала, в салоне находились два пассажира — один из них схватил руль, когда понял, что транспорт падает на бок, но удержать автобус не смог. От госпитализации все трое отказались.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту аварии.

Ранее автобус с десятками пассажиров столкнулся с фурой под Краснодаром. В салоне было 49 пассажиров.

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      Елена Торубарова
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