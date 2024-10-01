В российском городе перевернулся автобус с пассажирами

В Иркутске перевернулся автобус с пассажирами

В Иркутске перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла возле торгового центра «Смайл молл» на улице Баумана, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Как рассказал директор МУП «Иркутскавтотранс» Алексей Колмаков, ДТП произошло из-за того, что водитель почувствовал себя плохо и не справился с управлением.

По данным канала, в салоне находились два пассажира — один из них схватил руль, когда понял, что транспорт падает на бок, но удержать автобус не смог. От госпитализации все трое отказались.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту аварии.

Ранее автобус с десятками пассажиров столкнулся с фурой под Краснодаром. В салоне было 49 пассажиров.