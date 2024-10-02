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00:29, 2 октября 2024Из жизни

Бывший британский премьер предлагал послать диверсантов в Нидерланды и захватить вакцины

Бывший премьер Великобритании предлагал провести военную операцию в Нидерландах

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

В своих мемуарах бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что хотел провести военную операцию на территории Нидерландов. Об этом сообщает издание The Guardian.

Идея напасть на союзника возникла у Джонсона в разгар пандемии COVID-19. По его словам, страна нуждалась в вакцинах AstraZeneca, но не могла их получить из-за экспортных ограничений. При этом до склада, где они хранились, было рукой подать: он располагался в нидерландском городе Лейден на противоположном берегу Ла-Манша. Джонсон предлагал захватить его силой.

В марте 2021 года Джонсон обсудил этот план с генерал-лейтенантом Дугласом Чалмерсом, который в то время занимал пост заместителя начальника Штаба обороны Великобритании. Тот признал, что у подобной операции есть шансы на успех. Одну диверсионную группу предполагалось послать в Амстердам обычным авиарейсом. Остальные диверсанты должны были под покровом темноты на надувных лодках сначала пересечь Ла-Манш, а затем подобраться к складу по каналам.

Они встретятся у цели, проникнут внутрь, захватят удерживаемый там груз, затем вывезут его на фуре и доберутся до ламаншских портов

из мемуаров Бориса Джонсона
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Трудность, по словам Чалмерса, заключалась не в том, чтобы провернуть подобную операцию, а в том, чтобы уйти незамеченными. Это, по его мнению, было невозможно. «Если нас заметят, то придется объяснять, почему мы фактически вторглись в нашего давнего союзника по НАТО», — объяснил он.

Джонсон признал, что это действительно будет непросто. «Конечно, я знал, что он прав, и втайне соглашался с тем, что они все думали, но не хотели говорить вслух: вся эта затея была полнейшим безумием», — пишет он в мемуарах.

Ранее сообщалось, что в мемуарах Джонсона упоминается истинная причина смерти Елизаветы II. Он утверждает, что она страдала от злокачественной опухоли костей.

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      Олег Парамонов
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