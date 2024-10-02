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16:14, 2 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о снижении цен на ряд товаров

Эксперт Васильев: к зиме дешевеет садовый инвентарь и стройматериалы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В преддверии зимы магазины начинают снижать цены на садовый инвентарь и стройматериалы. Какие товары можно приобрести осенью с выгодой, изданию Life рассказал основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Ценник закономерно реагирует на покупательский интерес, поэтому, если летом газонокосилки пользовались огромным спросом, к осени со снижением их популярности цены устремились вниз. В «несезон» за бесценок можно приобрести дачную технику, мебель для участка, парники и садовые инструменты.

По осени цены срезают не только на товары для дачников. Так, сейчас можно сэкономить на покупке окон и дверей — скидки на продукцию могут достигать 10-20 процентов, отмечает строительный эксперт. Помимо этого, осенью россиянам дешевле обойдутся отделочные материалы. Магазины активно распродают остатки летних коллекций плитки и обоев, вниз идут цены на ламинат, паркетную доску и прочие виды напольного покрытия. «Это прекрасный шанс купить действительно качественные материалы и при этом не переплатить», — заявил Васильев.

Ранее россиян предупредили о частных ошибках при ремонте осенью. В это время года специалисты советуют использовать морозостойкие материалы, предназначенные для повышенной влажности. В противном случае они могут заплесневеть или потрескаться от холода.

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      Виктория Клабукова
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