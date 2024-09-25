Названы главные ошибки россиян при осеннем ремонте

Эксперт Чашина рекомендовала выбирать морозостойкие материалы при ремонте осенью

При проведении ремонта осенью с использованием материалов, не предназначенных для повышенной влажности и низких температур, могут возникнуть проблемы. Главные ошибки россиян в этом вопросе назвала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, из-за высокой влажности и первых осенних заморозков невлагоустойчивые и неморозостойкие материалы могут лечь неровно. Кроме того, их использование в этот сезон способно привести к появлению трещин или плесени. Для того чтобы избежать таких неприятностей, Чашина призвала консультироваться с профессионалами и изучать отзывы на товары перед покупкой материалов. Помимо этого, она порекомендовала не проводить осенью некоторые работы, в том числе окрашивание стен в неотапливаемом помещении, поскольку краска будет долго сохнуть и на поверхности появится конденсат. Между тем, решить эту проблему поможет обогрев с помощью тепловой пушки. Эксперт также предостерегла россиян от ремонта системы отопления при минусовых температурах, так как это может привести к промерзанию труб и разрыву радиаторов.

Еще одна сложность, которая возникает при осеннем ремонте, — короткий световой день. В связи с этим Чащина настоятельно порекомендовала по возможности планировать работы, требующие хорошего освещения (такие, как покраска стен и потолков), первоочередно и заранее. А если понадобится их выполнять в темное время суток, использовать прожекторы. При этом, несмотря на ряд сложностей, ремонт осенью обойдется дешевле: спрос на работы падает, поэтому найти бригаду будет проще, а материалы становятся ниже в цене и доступнее.

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