Названа опасность появления трещин на балконе

Эксперт Васильев: трещина на балконе может привести к затяжному ремонту

Трещина, образовавшаяся на балконе, может привести к затяжному ремонту. Опасности, которые способны возникнуть из-за появления этого дефекта, назвал строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с изданием News.ru.

Специалист пояснил, что важно постоянно следить за состоянием панелей на балконе, поскольку даже мелкая трещина в теории может обернуться заменой арматуры и повлечь за собой долгие и трудоемкие работы. Так, через микротрещины способна просачиваться вода, вызывающая коррозию арматурной конструкции. Помимо этого, следует периодически проверять стыки и швы: есть вероятность, что герметик в них пришел в негодность, что, в свою очередь, может спровоцировать протекание потолка. Эксперт отметил, что чаще всего протечки на балконе вызваны неправильной геометрией крыши, которая должна иметь уклон, чтобы на поверхности не скапливалась влага.

В случае, если крыша неисправна, а арматура разрушена, понадобится провести капитальный ремонт помещения. При незначительных повреждениях Васильев порекомендовал самостоятельно попытаться решить проблему, проведя герметизацию стыков и швов с помощью полиуретанового герметика, поскольку он наиболее пластичен и устойчив к температурам. Если обработка отдельных трещин не дала результата, эксперт посоветовал провести полную герметизацию с использованием других материалов или обработку мастикой, которой понадобится два-три слоя на все поверхности. Аналогичный эффект даст рулонная гидроизоляция, однако ее проводят с наружной стороны балкона, поэтому без помощи специалистов по высотной работе обойтись не удастся, заключил Васильев.

Днем ранее Васильев перечислил дешевые способы утеплить пластиковые окна. Так, одним из них является термопленка, наклеенная по периметру рамы металлизированной стороной наружу с обеих сторон окна.