Домохозяйкам посоветовали сушить воздух в квартирах

Эксперты призвали бороться с конденсатом на окнах осушителем воздуха

Осушитель воздуха поможет предотвратить появление конденсата на окнах в квартире, удаляя избыточную влагу в помещении. Советами по борьбе с конденсатом поделились эксперты МОС СМИ.

Также домохозяйкам посоветовали утеплить окна. Это можно сделать, установив уплотнители, двойные стекла или теплоизоляционную пленку.

Кроме того, для борьбы с конденсатом рекомендуется принимать душ за закрытыми дверьми. Это будет препятствовать проникновению пара в другие комнаты. Также эксперты посоветовали закрывать кухонные двери во время приготовления еды. Для быстрого удаления влаги домохозяйка может использовать вытяжку или открыть окно.

Избавиться от конденсата поможет и регулярное проветривание. Рекомендуется открывать окна хотя бы на небольшой промежуток времени, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха.

Ранее домохозяйкам рекомендовали избавиться от плесени на окнах с помощью масла чайного дерева.