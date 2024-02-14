Среда обитания
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19:01, 14 февраля 2024Среда обитания

Домохозяйкам посоветовали сушить воздух в квартирах

Эксперты призвали бороться с конденсатом на окнах осушителем воздуха

Фото: Unsplash

Осушитель воздуха поможет предотвратить появление конденсата на окнах в квартире, удаляя избыточную влагу в помещении. Советами по борьбе с конденсатом поделились эксперты МОС СМИ.

Также домохозяйкам посоветовали утеплить окна. Это можно сделать, установив уплотнители, двойные стекла или теплоизоляционную пленку.

Кроме того, для борьбы с конденсатом рекомендуется принимать душ за закрытыми дверьми. Это будет препятствовать проникновению пара в другие комнаты. Также эксперты посоветовали закрывать кухонные двери во время приготовления еды. Для быстрого удаления влаги домохозяйка может использовать вытяжку или открыть окно.

Избавиться от конденсата поможет и регулярное проветривание. Рекомендуется открывать окна хотя бы на небольшой промежуток времени, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха.

Ранее домохозяйкам рекомендовали избавиться от плесени на окнах с помощью масла чайного дерева.

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      Мария Черкасова
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