Россиянам назвали дешевые способы утеплить окно

Эксперт Васильев: пластиковое окно можно утеплить термопленкой

Пластиковое окно при правильных установке и замерах не нуждается в утеплении. Если регулировка или замена окна — для вас не вариант, можно рассмотреть термопленку. Дешевые способы утеплить окно NEWS.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

Теплосберегающую пленку нужно наклеить по периметру рамы металлизированной стороной наружу с обеих сторон окна. Пленку можно закрепить, обдув феном — таким образом, она разгладится и станет прозрачной.

Новые деревянные окна мало в чем уступают пластиковым, считает Васильев. Проблему представляют старые советские рамы. Их можно утеплить дедовским способом, воспользовавшись газетами, простынями и ватой. Их можно заменить поролоном, скотчем и бумажными лентами.

Газетами, смоченными в воде, следует заполнить щели, а бумажными полосками проклеить стыки между стеклами, створками и рамой. Вместо клея можно взять разведенное мыло. С поверхности рамы стоит убрать облупившуюся краску, предупреждает Васильев.

Другой вариант утепления — ватой нужно заткнуть щели, а стыки проклеить тканевыми полосками с помощью мыльного раствора. Широкие щели можно набить поролоном, а сверху покрыть скотчем. Данные способы помогут сэкономить, однако проклеивать окна придется каждый сезон заново, отмечает эксперт.

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