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17:38, 23 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали дешевые способы утеплить окно

Эксперт Васильев: пластиковое окно можно утеплить термопленкой

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пластиковое окно при правильных установке и замерах не нуждается в утеплении. Если регулировка или замена окна — для вас не вариант, можно рассмотреть термопленку. Дешевые способы утеплить окно NEWS.ru назвал строительный эксперт Федор Васильев.

Теплосберегающую пленку нужно наклеить по периметру рамы металлизированной стороной наружу с обеих сторон окна. Пленку можно закрепить, обдув феном — таким образом, она разгладится и станет прозрачной.

Новые деревянные окна мало в чем уступают пластиковым, считает Васильев. Проблему представляют старые советские рамы. Их можно утеплить дедовским способом, воспользовавшись газетами, простынями и ватой. Их можно заменить поролоном, скотчем и бумажными лентами.

Газетами, смоченными в воде, следует заполнить щели, а бумажными полосками проклеить стыки между стеклами, створками и рамой. Вместо клея можно взять разведенное мыло. С поверхности рамы стоит убрать облупившуюся краску, предупреждает Васильев.

Другой вариант утепления — ватой нужно заткнуть щели, а стыки проклеить тканевыми полосками с помощью мыльного раствора. Широкие щели можно набить поролоном, а сверху покрыть скотчем. Данные способы помогут сэкономить, однако проклеивать окна придется каждый сезон заново, отмечает эксперт.

Ранее россиянам дали совет, как очистить микроволновку от жира без химических средств. Для этого понадобится лимонная кислота — ее нужно смешать с водой и поставить в печь на максимальную температуру на 10 минут.

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      Виктория Клабукова
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