Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:01, 20 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали главные причины переплат в ремонте

Эксперт Мешалкина: отсутствие плана вынуждает россиян переплачивать при ремонте

Фото: freepik

Отсутствие четкого плана при ремонте часто вынуждает россиян в итоге переплачивать. Главные причины лишних трат назвала эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистки, многие начинают ремонт, не имея представления о конечном результате. Однако без заранее продуманного плана легко совершить ошибки — неправильно распределить бюджет или выбрать плохие материалы. При этом важно учитывать последовательность работ — ее игнорирование вынуждает переделывать некоторые этапы заново и приводит к ненужным расходам.

Многие россияне переплачивают из-за неумения правильно выбирать строительные и отделочные материалы, отметила Мешалкина. Избежать лишних трат поможет предварительный анализ рынка, цен, отзывов и свойств продукции. Слишком дорогие материалы могут быть приобретены зря и не использоваться, а чересчур дешевые быстро износятся и потребуют повторного ремонта, предупредила эксперт.

Мешалкина посоветовала перед началом работ детально измерить площадь поверхностей и составить подробный план. Для расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами или приложениями. «При этом важно помнить, что на отходы следует закладывать не более 5-10 процентов для плитки и до 15 процентов для краски», — подчеркнула специалистка.

Ранее россияне поделились, что чаще всего при ремонте забывают про розетки и разработку дизайн-проекта. Среди частых ошибок также оказались выбор дешевых или некачественных материалов и непрофессиональных рабочих.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше предложили передать ООН контроль над Крымом. Россия и Украина полностью сошлись в оценке такой идеи

      Житель Суджи рассказал о расправах наемников ВСУ из Франции и Грузии над горожанами

      Пленный рассказал об избиениях мобилизованных в ВСУ из тюрем

      В России обратили внимание на уникальность операции Израиля в Ливане

      Россиянам назвали главные причины переплат в ремонте

      Россиянам раскрыли правила чистки зубов

      Пленный боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой

      Стало известно о новом деле в отношении основателя РДК

      Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

      Названы признаки бытового алкоголизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше