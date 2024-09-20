Россиянам назвали главные причины переплат в ремонте

Эксперт Мешалкина: отсутствие плана вынуждает россиян переплачивать при ремонте

Отсутствие четкого плана при ремонте часто вынуждает россиян в итоге переплачивать. Главные причины лишних трат назвала эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистки, многие начинают ремонт, не имея представления о конечном результате. Однако без заранее продуманного плана легко совершить ошибки — неправильно распределить бюджет или выбрать плохие материалы. При этом важно учитывать последовательность работ — ее игнорирование вынуждает переделывать некоторые этапы заново и приводит к ненужным расходам.

Многие россияне переплачивают из-за неумения правильно выбирать строительные и отделочные материалы, отметила Мешалкина. Избежать лишних трат поможет предварительный анализ рынка, цен, отзывов и свойств продукции. Слишком дорогие материалы могут быть приобретены зря и не использоваться, а чересчур дешевые быстро износятся и потребуют повторного ремонта, предупредила эксперт.

Мешалкина посоветовала перед началом работ детально измерить площадь поверхностей и составить подробный план. Для расчета необходимого количества материалов можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами или приложениями. «При этом важно помнить, что на отходы следует закладывать не более 5-10 процентов для плитки и до 15 процентов для краски», — подчеркнула специалистка.

Ранее россияне поделились, что чаще всего при ремонте забывают про розетки и разработку дизайн-проекта. Среди частых ошибок также оказались выбор дешевых или некачественных материалов и непрофессиональных рабочих.