Девушка рассталась с молодым человеком и была изнасилована на курорте Испании

Шотландскую туристку изнасиловали после вечеринки на популярном курорте Испании Тенерифе. Об этом пишет Daily Record.

Уточняется, что инцидент произошел в январе 2023 года, но обвиняемый предстал перед судом только сейчас. На заседании девушка рассказала, что во время отдыха на курорте Плайя-де-лас-Америкас она поссорилась и рассталась с молодым человеком, а через некоторое время после этого на нее напал неизвестный.

Туристка призналась, что не может точно воспроизвести события той ночи из-за выпитого алкоголя, но помнит мужчину, который сидел на ней в машине, обхватив руками шею, и надругался над ней. После этого злоумышленник отвез ее на небольшое расстояние и высадил, и шотландка обратилась за помощью к местному рабочему, который вызвал полицию. Мужчина в суде утверждал, что пострадавшая плакала и находилась в состоянии шока.

Прибывшие на место правоохранители увидели кровь на теле девушки и отправили ее в больницу. Позже стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний испанец, которого впоследствии заключили под стражу.

Как сообщает источник, государственные прокуроры хотят, чтобы обвиняемый отправился в тюрьму на 14 лет, если его признают виновным.

В середине сентября в Испании таксист попытался изнасиловать британскую туристку. Во время поездки мужчина начал приставать к путешественнице, разорвал на ней одежду, а затем бросил на безлюдной парковке полуголой.