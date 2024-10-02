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07:16, 2 октября 2024Ценности

Дочь Бориса Беккера сняли в бикини на отдыхе

Дочь теннисиста Бориса Беккера Анну Ермакову сняли в бикини на отдыхе в Монако
Анна Ермакова

Анна Ермакова. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера и модели родом из России Анжелы Ермаковой Анну Ермакову сняли в купальнике на отдыхе в Монако. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

24-летняя наследница бывшей первой ракетки мира предстала перед камерами в крошечном бикини с разноцветным абстрактным принтом. Комплект состоял из бюстгальтера с узкими чашками и стрингов с заниженной талией. Папарацци запечатлели девушку с разных ракурсов.

Анна Ермакова родилась в результате внебрачной связи спортсмена и манекенщицы. Впоследствии теннисист признал ребенка. 14 сентября 56-летний Беккер женился в третий раз — на своей возлюбленной Лилиан де Карвальо Монтейро, которая моложе избранника на 22 года. Дочь не присутствовала на трехдневном свадебном торжестве отца.

В сентябре дочь французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике.

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      Карина Черных
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