Дочь Бориса Беккера сняли в бикини на отдыхе

Дочь теннисиста Бориса Беккера Анну Ермакову сняли в бикини на отдыхе в Монако

Дочь немецкого теннисиста Бориса Беккера и модели родом из России Анжелы Ермаковой Анну Ермакову сняли в купальнике на отдыхе в Монако. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

24-летняя наследница бывшей первой ракетки мира предстала перед камерами в крошечном бикини с разноцветным абстрактным принтом. Комплект состоял из бюстгальтера с узкими чашками и стрингов с заниженной талией. Папарацци запечатлели девушку с разных ракурсов.

Анна Ермакова родилась в результате внебрачной связи спортсмена и манекенщицы. Впоследствии теннисист признал ребенка. 14 сентября 56-летний Беккер женился в третий раз — на своей возлюбленной Лилиан де Карвальо Монтейро, которая моложе избранника на 22 года. Дочь не присутствовала на трехдневном свадебном торжестве отца.

В сентябре дочь французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике.