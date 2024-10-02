Дружелюбная учительница обществознания изнасиловала 13-летнюю ученицу

TOI: в Индии учительницу из штата Тамилнад арестовали за совращение ученицы

В Индии арестовали учительницу старшей школы, которая совратила и изнасиловала ученицу. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

32-летняя женщина по фамилии Сундарья последние полгода преподавала обществознание в одной из частных школ города Коимбатур, штат Тамилнад. Она была дружелюбной по отношения к ученикам и быстро завоевала их доверие.

Особенно Сундарья сблизилась с 13-летней ученицей девятого класса. В полицейском отчете сказано, что в субботу, 28 сентября, женщина «отвела девочку в уединенное место и изнасиловала». Пострадавшая сразу же рассказала о случившемся матери, а та обратилась в полицию.

Сундарью арестовали. Ей предъявлены обвинения по двум уголовным статьям.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо вынесли приговор школьной учительнице, которая напоила 16-летнего ученика алкоголем, а потом занялась с ним сексом. Женщина забирала подростка к себе домой без разрешения его родителей.

