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18:38, 2 октября 2024Из жизни

Два брата провели 24 года в тюрьме и оказались невиновны

В США невиновных братьев оправдали после 24 лет тюремного заключения

Кадр: NBC 26

В США двух невиновных братьев из города Грин-Бей, приговоренных к пожизненному тюремному заключению, оправдали. Об этом сообщает NBC News.

Дело Дэвида и Роберта Бинцев началось в 1987 году. Тогда произошло изнасилование Сандры Лисон, не вернувшейся домой после работы в баре Good Times. Ее останки нашли в лесу. Братья Бинц были одними из посетителей Good Times в ту ночь. В 2000 году их без каких-либо улик обвинили в расправе над Лисон.

В 2023 году Innocence Project (проект «Невиновность») штата Висконсин сформировал генетический профиль ДНК, найденной на месте преступления, и загрузил его в специальные базы данных. Так его сотрудникам удалось выйти на настоящего виновника — Уильяма Хендрикса. Братья оказались невиновны: они неправомерно провели в тюрьме 24 года.

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27 сентября братьев Бинц освободили. По словам их адвокатов, мужчины были счастливы решению суда. Роберт заявил, что мечтает как можно скорее сходить на игру американского футбольного клуба «Грин-Бей Пэкерс». Братья планируют запросить компенсацию за судебную ошибку.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к казни 56 лет назад. Выяснилось, что улики, якобы доказывающие вину пострадавшего, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.

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      Юлия Юткина
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