Два брата провели 24 года в тюрьме и оказались невиновны

В США невиновных братьев оправдали после 24 лет тюремного заключения

В США двух невиновных братьев из города Грин-Бей, приговоренных к пожизненному тюремному заключению, оправдали. Об этом сообщает NBC News.

Дело Дэвида и Роберта Бинцев началось в 1987 году. Тогда произошло изнасилование Сандры Лисон, не вернувшейся домой после работы в баре Good Times. Ее останки нашли в лесу. Братья Бинц были одними из посетителей Good Times в ту ночь. В 2000 году их без каких-либо улик обвинили в расправе над Лисон.

В 2023 году Innocence Project (проект «Невиновность») штата Висконсин сформировал генетический профиль ДНК, найденной на месте преступления, и загрузил его в специальные базы данных. Так его сотрудникам удалось выйти на настоящего виновника — Уильяма Хендрикса. Братья оказались невиновны: они неправомерно провели в тюрьме 24 года.

27 сентября братьев Бинц освободили. По словам их адвокатов, мужчины были счастливы решению суда. Роберт заявил, что мечтает как можно скорее сходить на игру американского футбольного клуба «Грин-Бей Пэкерс». Братья планируют запросить компенсацию за судебную ошибку.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к казни 56 лет назад. Выяснилось, что улики, якобы доказывающие вину пострадавшего, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.