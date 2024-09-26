Ожидавшего казни 56 лет мужчину оправдали

В Японии мужчину, проведшего 46 лет в камере смертников, оправдали

Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к казни 56 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В 1968 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамада объявили виновным в расправе над боссом, его женой и двумя их детьми. Тогда мужчина признался в преступлении, и его отправили в камеру для смертников. Он провел в ней 46 лет, каждый день ожидая казни, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.

В 2014 году Хакамаду выпустили на свободу. Суд в городе Сидзуока доказал, что его ДНК не совпадает с образцами преступника, собранными на месте происшествия. Однако позднее суд в Токио отменил это решение. С тех пор Хакамада жил под опекой сестры из-за ухудшившегося психического и физического состояния. Все эти годы она добивалась для мужчины оправдательного приговора.

В 2023 году дело передали Верховному суду Японии. Через год он постановил, что улики, доказывающие вину Хакамады, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских. Вокруг суда во время заседания собрались люди с плакатами, требуя оправдать пожилого мужчину. Хакамаду признали невиновным.

Отмечается, что у прокуроров еще есть возможность обжаловать приговор. Адвокаты Хакамады призывают не делать этого из-за возраста мужчины.

Ранее сообщалось, что в Лондоне, Великобритания, мужчину, который неправомерно просидел в тюрьме 11 лет, признали невиновным. Его вынудили признаться в преступлении, воспользовавшись его умственными отклонениями, и приговорили к пожизненному заключению фактически без улик.

