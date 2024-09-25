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02:00, 25 сентября 2024Из жизни

Невиновный мужчина с умственными отклонениями просидел в тюрьме 11 лет

В Лондоне невиновного мужчину приговорили к пожизненному заключению без улик

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Лондоне, Великобритания, мужчину, который неправомерно просидел в тюрьме 11 лет, признали невиновным. Об этом пишет Daily Mail.

Будучи младенцем, Оливер Кэмпбелл получил черепно-мозговую травму, из-за которой его интеллектуальный возраст остановился на уровне семи лет. Мужчина легко поддается манипуляциям, с трудом держит концентрацию, а также имеет плохую память.

В 1990 году Кэмпбелла обвинили в ограблении магазина и расправе над его владельцем Балдевом Хундлом. Тогда обвиненному мужчине было 19 лет. В ходе утомительных допросов Кэмпбелла вынудили признаться в преступлении, воспользовавшись его умственными отклонениями, и приговорили к пожизненному заключению фактически без улик.

Второй осужденный по этому делу заявлял в суде, что Кэмпбелл никак не причастен к вооруженному ограблению, и его сообщником был другой человек. Не было у следствия и образцов ДНК, которые доказали бы вину молодого мужчины. Кэмпбелл подавал заявления о пересмотре дела, но все их отверг апелляционный суд.

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В 2002 году мужчина вышел из тюрьмы, однако долгое время не мог выезжать за границу и должен был получать разрешение, чтобы устроиться куда-то. Только в 2024 году приговор Кэмпбелла признали неправомерным. «Я потерял 34 года. Ничто не сможет вернуть это. У меня могли бы быть отношения, у меня могли бы быть дети, я мог бы стать дедушкой», — отметил мужчина. Он мечтает о справедливости и ждет, когда настоящего виновника найдут.

Ранее сообщалось, что в США психически больную женщину, проведшую за решеткой 43 года, признали невиновной и выпустили на свободу. Адвокаты пострадавшей заявили, что полиция «эксплуатировала психическое заболевание женщины и заставляла ее давать ложные показания, пока она находилась под действием седативных препаратов».

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      Юлия Юткина
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